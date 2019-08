Cứu hộ sạt lở đất, một trưởng công an xã ở Thanh Hóa bị vùi lấp

Thông tin từ Công an huyện Mường Lát cho biết, trong quá trình tham gia ứng cứu các sự cố sạt lở đất trên địa bàn do ảnh hưởng của cơn bão số 3, anh Thao Văn Súa (33 tuổi, ngụ tại bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, Trưởng công an xã Nhi Sơn) đã bị tử vong, do bị đất đá sạt lở vùi lấp.