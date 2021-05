Cứu kịp thời 9 thuyền viên trên tàu cá Cà Mau bị chìm, trôi dạt trên biển

Ngày 24.5, trung tá Phan Xuân Huyền, Đồn trưởng Đồn biên phòng Sông Đốc (Bộ đội biên phòng Cà Mau), cho biết đến 6 giờ 40 cùng ngày, 9 thuyền viên trên tàu cá bị chìm đã được đơn vị cứu vớt kịp thời, đưa vào bờ an toàn.

Ngay khi nhận tin báo, Đồn biên phòng Sông Đốc đã trưng dụng 2 tàu đánh cá của ngư dân địa phương và cử 5 cán bộ, chiến sĩ, do đại úy Lê Thành Út, Phó đồn trưởng nghiệp vụ chỉ huy ra biển tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Đến khoảng 0 giờ ngày 24.5, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp cận khu vực tàu chìm và cứu kịp thời được 6 người, đưa lên tàu. Do sóng to, gió mạnh nên công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến 6 giờ 40 phút ngày 24.5, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy và vớt được 3 thuyền viên còn lại. Hiện cả 9 người đã được đưa vào bờ chăm sóc sức khỏe. Riêng tàu cá CM 99552 TS vẫn chưa thể trục vớt do thời tiết xấu, biển động mạnh.