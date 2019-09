Cựu phó giám đốc truy sát gia đình em gái: Thêm một nạn nhân tử vong

Liên quan đến vụ anh trai thảm sát gia đình em gái ở Thái Nguyên vì nợ nần, sáng 17.9, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Đặng Đức Đang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết ông Nguyễn Văn Thành (65 tuổi, em rể của hung thủ trong vụ thảm sát ở Thái Nguyên) được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị. Tuy nhiên, đến khoảng 2 giờ 30 ngày 17.9, ông Thành đã tử vong, thi thể được chuyển về quê sáng cùng ngày để khám nghiệm tử thi.

Theo đại tá Đang, ông Thành bị 6 vết thương, liên tục hôn mê đến khi tử vong. Nạn nhân còn lại là cháu rể hung thủ đã qua cơn nguy kịch, tiếp xúc tốt và có thể nói chuyện.

Trước đó, ngày 16.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nghi can Bùi Xuân Hồng (63 tuổi, trú tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên; từng là Phó giám đốc Công ty CP xi măng La Hiên đã về hưu) để làm rõ hành vi giết người.