Cứu sống thanh niên bị đâm thủng tim, ngừng thở

Chiều 13.6, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, các bác sĩ bệnh viện này vừa cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim. Theo đó, bệnh nhân Nguyễn Thành P. (18 tuổi, ngụ xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) nhập viện vào khuya 5.6 trong tình trạng nguy kịch do bị 1 vết dao đâm thấu ngực trái, tim ngừng đập, ngừng thở.