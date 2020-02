Cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Bạch Hồng được giảm 7 tháng tù

Ngày 21.2, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm đối với 5 bị cáo về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng, gây thiệt hại 1.700 tỉ đồng tại tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH).

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Ban, cựu Tổng giám đốc BHXH, 12 năm tù, giảm 2 năm so với án sơ thẩm; bị cáo Lê Bạch Hồng, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội , cựu Tổng giám đốc BHXH, 5 năm 3 tháng tù, giảm 7 tháng so với án sơ thẩm; Hoàng Hà, cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính thuộc BHXH, 4 năm tù, giảm 3 năm so với án sơ thẩm.