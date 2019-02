Cựu Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành kháng cáo, xin hưởng án treo

Theo đó, ông Thành đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội; xem xét nguyên nhân, bối cảnh xảy ra vụ án và cân nhắc cho ông được hưởng án treo.

tin liên quan Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an bị phạt 30 và 36 tháng tù Trước đó, tại phiên sơ thẩm diễn ra trong 3 ngày (từ 28 - 30.1), bị cáo Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội; chỉ đề nghị tòa xem xét bối cảnh xảy ra vụ án và một số tình tiết giảm nhẹ để cân nhắc mức án. Trước đó, tại phiên sơ thẩm diễn ra trong 3 ngày (từ 28 - 30.1), bị cáo Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội; chỉ đề nghị tòa xem xét bối cảnh xảy ra vụ án và một số tình tiết giảm nhẹ để cân nhắc mức án.

Bị cáo Thành bị xét xử về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 2, điều 285, bộ luật Hình sự năm 1999 vì đã có hành vi ký một số văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền bán một số cơ sở nhà đất công không qua đấu giá cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Thành đã ký công văn đề nghị cơ quan chức năng TP.HCM phê duyệt giá bán bất động sản tại số 129 Pasteur, Q.3, TP.HCM không đúng chức năng, thẩm quyền; thiếu trách nhiệm, để Vũ “nhôm” chuyển nhượng nhà, đất này cho tư nhân bên ngoài chứ không phục vụ mục đích an ninh.

Ở phiên tòa sơ thẩm nói trên, ngoài bị cáo Thành, còn có 4 bị cáo khác, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân (bị tuyên 36 tháng tù giam); cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục 5 - Bộ Công an Phan Hữu Tuấn (bị tuyên 5 năm tù giam); cựu Phó cục trưởng Cục B61 Tổng cục 5 Nguyễn Hữu Bách (bị tuyên 5 năm tù giam) và Vũ “nhôm” (cựu thượng tá công an) 15 năm tù giam.