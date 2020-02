Cứu thuyền viên Philippines hôn mê trên biển

Tối 9.2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã đưa thuyền viên Alfredo Cayabyab (43 tuổi, quốc tịch Philippines) về đến cảng Nha Trang , chuyển đến bệnh viện tiếp tục chữa trị.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 8.2, Trung tâm nhận được thông báo khẩn cấp từ tàu hàng YM Advance (quốc tịch Marshall Islands) đang hành trình từ Ấn Độ đến Hồng Kông.

Tàu YM Advance thông tin lúc này trên tàu có thuyền viên là Alfredo Cayabyab (là thợ máy trên tàu) bị khó thở, tim đập nhanh, nôn mửa liên tục và sau đó rơi vào tình trạng hôn mê . Trước tình trạng sức khoẻ thuyền viên nguy kịch, thuyền trưởng tàu hàng đã báo nạn để được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên về Nha Trang cấp cứu.

Thời điểm báo nạn, tàu hàng đang cách Nha Trang 147 hải lý về hướng đông nam.

Lực lượng cứu nạn và tổ y tế đưa thuyền viên về bờ để tiếp tục chữa trị Ảnh: Nguyễn Chung

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm đã điều động phương tiện chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn là tàu SAR27-01 và tổ cấp cứu y tế đang thường trực tại cảng Nha Trang lên đường cứu nạn.

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh nCoV đang diễn biến phức tạp nên để đảm bảo an toàn trong công tác cứu nạn và phòng chống dịch, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương trong việc cử cán bộ y tế và các trang thiết bị phòng dịch để công tác tiếp nhận bệnh nhân đưa về bờ cấp cứu, đảm bảo an toàn.

Sau khi tàu SAR27-01 tiếp cận được tàu YM Advance, tổ y tế đã khẩn trương thực hiện sơ cấp cứu cho bệnh nhân. Đến 18 giờ 10 tối 9.2, thuyền viên tên Alfredo Cayabyab đã được đưa về đến cảng Nha Trang, chuyển đến bệnh viện tiếp tục điều trị.