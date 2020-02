Khi nào dịch nCoV đạt đỉnh ?

Malik Peiris, nhà dịch tễ học tại Đại học Hồng Kông - cố vấn cho WHO, cho biết một tín hiệu lạc quan là nCoV dường như có tỷ lệ tử vong thấp hơn SARS. Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ngày 4.2 cho biết tỷ lệ tử vong là 2,1% trên toàn quốc, trong khi đó SARS có tỷ lệ tử vong toàn cầu là 9,6%, theo WHO. “Tỷ lệ tử vong không tính đến các trường hợp bệnh nhẹ hơn, không được điều trị nên chúng ta chưa nên vội lạc quan. Tôi hy vọng rằng mức độ nghiêm trọng dịch bệnh thấp hơn nhiều so với những gì chúng ta tin hoặc biết vào lúc này”, ông Peiris nói.