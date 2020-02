Chạy đua tìm vắc xin ngăn vi rút Corona

Hiện tại, chính quyền Trung Quốc đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh lây lan như kéo dài kỳ nghỉ năm mới âm lịch, cho học sinh nghỉ học và hạn chế hoạt động các phương tiện giao thông công cộng ở nhiều vùng. Tính đến ngày 1.2, chính quyền tại ít nhất 19 tỉnh thành và vùng tự trị tại Trung Quốc đã yêu cầu các doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động cho đến ngày 10.2.

Hiện tại, hơn 6.000 nhân viên y tế có mặt trong tâm dịch Vũ Hán để giúp chống dịch bệnh. Các công nhân xây dựng cũng đang làm việc ngày đêm để sớm hoàn thành 2 bệnh viện mới dùng làm nơi điều trị các bệnh nhân nhiễm vi rút Corona mới. Theo Tân Hoa xã, Bệnh viện Hỏa Thần Sơn (1.000 giường bệnh) và Bệnh viện Lôi Thần Sơn (1.500 giường) sẽ tiếp nhận bệnh nhân lần lượt vào ngày 3.2 và ngày 6.2. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm qua yêu cầu Liên minh Châu Âu (EU) xúc tiến khẩn cấp các hợp đồng bán dược phẩm và trang thiết bị y tế cho Trung Quốc. Bộ Tài chính nước này cùng ngày thông báo sẽ miễn thuế cho việc nhập khẩu thiết bị ngăn dịch, theo tờ The Guardian.

Tính đến hôm qua, ít nhất 27 quốc gia và vùng lãnh thổ có người bị nhiễm vi rút Corona mới, trong đó Nga, Thụy Điển, Tây Ban Nha là những nước mới nhất gia nhập danh sách.

Một số nước đã gia tăng biện pháp “cách ly” Trung Quốc nhằm ngăn ngừa vi rút lây lan. Chính quyền Mỹ hôm qua ban bố tình trạng y tế khẩn cấp đối với dịch viêm phổi do vi rút Corona, đồng thời ra lệnh cấm nhập cảnh tạm thời đối với toàn bộ những người đã đến Trung Quốc trong 14 ngày qua. Công dân Mỹ và người có thẻ thường trú từ tỉnh Hồ Bắc về sẽ bị cách ly bắt buộc trong 14 ngày, tương tự như 195 người được sơ tán từ Vũ Hán về hôm 29.1. Toàn bộ các chuyến bay từ Trung Quốc chỉ được hạ cánh xuống 7 sân bay tại Honolulu (bang Hawaii), Los Angeles, San Francisco (cùng thuộc bang California), New York, Chicago (bang Illinois), Atlanta (bang Georgia) và Seattle (bang Washington), theo AP.

Úc, Guatemala và El Salvador ban hành lệnh cấm nhập cảnh trong khi Paraguay ngừng cấp visa cho người từ Trung Quốc. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh hôm qua rút bớt nhân viên tại các cơ quan đại diện nước này tại Trung Quốc về nước, ngoại trừ những nhân viên thuộc bộ phận chủ chốt. Các nước Ấn Độ, Nga, Hàn Quốc... tiếp tục việc sơ tán công dân khỏi Trung Quốc. LHQ thông báo vòng đàm phán kế tiếp về Công ước đa dạng sinh học toàn cầu dự kiến diễn ra tại TP.Côn Minh (Trung Quốc) ngày 24.2 sẽ dời sang Rome (Ý).

Tại Hồng Kông, gần 7.000 nhân viên bệnh viện đe dọa sẽ đình công từ ngày 3.2 nếu chính quyền không đóng toàn bộ cửa khẩu với đại lục để ngăn dịch. Trong cuộc phỏng vấn hôm qua, Cục trưởng Thực phẩm và Y tế Trần Triệu Thủy rơi nước mắt vì lo ngại về hành động của các nhân viên y tế, nhưng cũng nhấn mạnh bà hiểu được áp lực của những người đang cố gắng giúp đỡ các bệnh nhân, theo tờ South China Morning Post.

Hiện tại, các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc cũng như nhiều nước khác đang gấp rút phát triển vắc xin nhằm ngăn chặn dịch bệnh gây ra tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu này. Giám đốc khoa học Christophe D’Enfert tại Viện Pasteur Pháp thông báo đã thành lập nhóm chuyên trách để điều chế vắc xin với hy vọng thành công trong 20 tháng nữa.

Công ty công nghệ sinh học Gilead Sciences (Mỹ) hôm qua cho biết đã dùng thuốc chống vi rút Remdesivir cho bệnh nhân nhiễm vi rút Corona đầu tiên tại Mỹ. Gilead thông báo loại thuốc này dù chưa được cấp phép hay chứng minh độ an toàn, hiệu quả khi sử dụng nhưng đã được dùng để điều trị cho bệnh nhân như biện pháp khẩn cấp và trong lúc không có phương án chữa trị nào thay thế. Theo chuyên san New England Journal of Medicine, bệnh viêm phổi của bệnh nhân đã được cải thiện chỉ trong 1 ngày và không có phản ứng phụ rõ ràng.