Cựu Tổng giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình bị truy tố vụ gây thiệt hại 184 tỉ

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Hà Nội, 9/10 bị can trong vụ án này là lãnh đạo cao nhất của DongA Bank , bị truy tố về tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng” theo khoản 4 điều 206 bộ luật Hình sự, gồm: Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu Phó tổng giám đốc; Trần Đạo Vũ, cựu Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội; Lương Ngọc Quý, cựu Giám đốc DongA Bank chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Thị Kim Đường, cựu Phó giám đốc DongA Bank chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng và Nguyễn Thị Phương, cùng là cựu nhân viên DongA Bank chi nhánh Hà Nội.

Bị can Phan Thúy Mai, cựu Giám đốc Công ty đầu tư và du lịch An Phát (Công ty An Phát), cũng bị truy tố về tội danh nêu trên.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2014, một số cán bộ, lãnh đạo DongA Bank, gồm: Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Trần Đạo Vũ, Nguyễn Thị Kim Đường, Lương Ngọc Quý, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng và Nguyễn Thị Phương đã có hành vi vi phạm quy định trong việc xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty An Phát, Công ty TNHH Star Hair, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An vay tiền với số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho DongA Bank.

Bị can can Phan Thúy Mai đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Tổng giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình và Phó tổng giám đốc DongA Bank Nguyễn Thị Kim Xuyến (sở hữu 5% cổ phần tại Công ty An Phát) để vận động hai người này chỉ đạo Chi nhánh DongA Bank giải ngân nhanh , làm hồ sơ nhanh chóng, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo để Công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn.

Bản thân bị can Mai sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp, đảm bảo cho các khoản vay; sử dụng biên bản họp Hội đồng Quản trị giả (có nội dung đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất của công ty và cử Mai làm đại diện công ty) để giao dịch vay vốn ngân hàng.

Ngoài ra, các cơ quan tố tụng còn xác định bị can Mai đã sử dụng các tài liệu giả chữ ký của các cổ đông để thực hiện việc thế chấp tài sản, dùng tài sản đang tranh chấp để thế chấp, thực hiện việc thế chấp tài sản không có sự đồng ý của các cổ đông với mục đích để được giải ngân.

Trong vụ án này, bị can Mai đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến để hai người này chỉ đạo Chi nhánh DongA Bank giải ngân nhanh, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, để Công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn trong tổng gói tín dụng 500 tỉ đồng đã được ông Trần Phương Bình phê duyệt. Hành vi của các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại cho DongA Bank số tiền hơn 184 tỉ đồng.

Đây là vụ án thứ 3 cựu Tổng giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình bị truy cứu trách nhiệm hình sự về những sai phạm làm thất thoát tiền của DongA Bank. Trước đó, năm 2019 và năm 2020, ông Trần Phương Bình đã 2 lần bị kết án tù chung thân về hành vi cùng các đồng phạm trong 2 vụ án gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 3.600 tỉ đồng và hơn 8.800 tỉ đồng.

Bị can Phan Thúy Mai trước đó cũng đã bị tuyên phan 16 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác.