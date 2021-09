Cựu Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng vòi tiền doanh nghiệp lĩnh án 15 năm

Theo Thẩm phán Sơn, cũng với thái độ ăn năn, hối hận, các bị cáo khác đều nhận tội, mong được HĐXX khoan hồng để sớm được về với gia đình, xã hội, có cơ hội làm lại cuộc đời sau sai lầm.

Cũng với tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thị Kim Liên (44 tuổi, em gái bị cáo Kim Anh), cựu cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3 bị tuyên 3 năm tù giam; bị cáo Đặng Hải Anh (40 tuổi), cựu chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2, bị tuyên 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thùy Linh (27 tuổi), cựu cán bộ Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, lĩnh án 2 năm 3 tháng tù.

Đồng thời, HĐXX đã quyết định tịch thu toàn bộ số tiền hơn 2 tỉ đồng mà các bị cáo đã chiếm đoạt từ các doanh nghiệp để sung vào quỹ nhà nước do pháp luật không cho phép các doanh nghiệp dùng tiền để xin đoàn thanh tra bỏ qua lỗi vi phạm.

Trước đó, trong diễn biến tại phiên toà, đại diện Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc đã đề nghị mức án đối với Kim Anh là 15 - 16 năm tù giam về tội danh “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Cũng với tội danh này, bị cáo Kim Liên bị đề nghị mức án 4 - 5 năm tù giam. Bị cáo Đặng Hải Anh Nguyễn Thị Thùy Linh cùng bị đề nghị mức 3 - 4 năm tù giam. Như vậy, mức án HĐXX tuyên nhẹ hơn so với mức án Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị.

Trước đó, vụ án này từng gây xôn xao dư luận hồi tháng 6.2019, khi Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang một số cán bộ trong Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nhận tiền của hàng loạt doanh nghiệp trên địa bàn H.Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). Sau đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lần lượt khởi tố 4 bị can về tội "nhận hối lộ", quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự.