Đã bắt được 2 nghi phạm phóng hỏa ở Hưng Yên khiến 3 người tử vong

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, do mâu thuẫn cá nhân với gia đình bà C., Việt đã rủ Hà đi mua xăng đốt nhà nhà em gái.

Hình ảnh 2 nghi phạm tháo chạy khỏi đám cháy được camera an ninh nhà dân ghi lại Ảnh Trần Cường

Việt mua một can nhựa ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), sau đó đi đón Hà ở xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội) và mua xăng trên đường trở về quê. Sau đó, Việt đã cùng Hà đến nhà bà Đào Thị C. và phóng hỏa trong đêm 15.3 khiến vợ chồng bà C. cùng con trai duy nhất tử vong; cháu ngoại của bà C. bị thương.