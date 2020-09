Đã bắt được 'con nghiện' đâm công an xã tử vong

Sáng 16.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Chiềng Pấc (H.Thuận Châu, Sơn La) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt được nghi phạm Lò Văn Ương (44 tuổi, trú tại xã Chiềng Pấc). Nghi phạm Ương là đối tượng nghiện ngập, đã dùng dao đâm tử vong một công an xã vào chiều 15.9, khi bị truy bắt.

Theo vị lãnh đạo, sau khi gây án, Ương lẩn trốn ở bụi chuối cách hiện trường khoảng 150 m để nghe ngóng tình hình. Đến khoảng 22 giờ 40 cùng ngày, Ương bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Hiện nghi phạm này đang bị Công an tỉnh Sơn La tạm giữ để phục vụ điều tra.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 14.9, trong lúc lực lượng Công an xã Chiềng Pấc tổ chức truy quét các tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, Ương đã nhanh chân tẩu thoát.

Khoảng 14 giờ 10 chiều 15.9, anh Quàng Văn Xôm (công an viên xã Chiềng Pấc) cùng một cán bộ công an xã Chiềng Pấc đi kiểm tra các tụ điểm thì phát hiện xe máy của Ương dựng ở ven QL6. Anh Xôm được phân công đứng dưới quốc lộ, cán bộ công an đi cùng thì lên chiếc lều dựng gần đó để kiểm tra.

Đang sử dụng trái phép chất ma túy , phát hiện có công an, Ương đã nhảy khỏi lều và chạy xuống đường hòng lấy xe tẩu thoát. Anh Xôm tiến lại khống chế thì bị Ương rút dao nhọn dài khoảng 20 cm đâm gục tại chỗ.

Gây án xong, Ương bỏ trốn, anh Xôm được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.