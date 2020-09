Đã bắt được nghi can cướp giật vé số của người tàn tật

Trưa 8.9, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thuận An đã bắt được Bùi Công Sơn (35 tuổi, ngụ Bình Dương), nghi can trong vụ cướp giật vé số của ông Trịnh Văn Hiệp (50 tuổi, ngụ Bình Dương, bị teo cơ bẩm sinh) trên đường Đất Thánh (P.An Thạnh, TP.Thuận An).