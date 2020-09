Đã bắt được người đàn ông bạo hành con gái 6 tuổi ở Bắc Ninh

Sáng 9.9, đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh , cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Công an TP.Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt giữ Đặng Trung Kiên (47 tuổi, trú P.Đình Bảng, TX.Từ Sơn, Bắc Ninh).

Kiên là nghi phạm đã bạo hành con gái ruột trong nhiều ngày và tàng trữ ma túy, vũ khí quân dụng trái phép. Kiên bị bắt vào khoảng 3 giờ sáng 9.9, khi đang lẩn trốn tại nhà một người dân trên phố Tôn Đức Thắng (Q.Đống Đa, Hà Nội).

Bắt được người cha có súng K59 bạo hành con gái 6 tuổi đến gãy tay

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Từ Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Trung Kiên về 3 tội: hành hạ con đẻ, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 8 giờ sáng 5.9, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về việc bé Đ.N.A (6 tuổi, trú P.Đình Bảng, TX.Từ Sơn, Bắc Ninh) bị bố là Đặng Trung Kiên nhốt trong nhà, bạo hành khiến bé gào thét, kêu cứu..., đã huy động lực lượng tới hiện trường tổ chức giải cứu.

Sau 10 tiếng dùng loa thuyết phục, Kiên vẫn không hợp tác, khóa nhiều lớp cửa để cố thủ khiến lực lượng chức năng phải ập vào bên trong để giải cứu cháu bé.

Công an phát hiện Lê Thị Nương (36 tuổi, quê H.Mỹ Đức, Hà Nội; người tình của Kiên) đang giữ bé A. trên giường. Lực lượng công an đã giải cứu và đưa bé đến bệnh viện cấp cứu. Bé gái được xác định có nhiều vết thương trên cơ thể, tay phải bị gãy.

Nghẹt thở giải cứu bé gái bị cha bạo hành rồi ôm súng K59 cố thủ

Khám xét tại nhà Kiên, công an thu giữ khoảng 7,7 kg ma túy các loại, 1 khẩu súng K59 đã lên đạn cùng nhiều tang vật liên quan đến việc bạo hành bé N.A.

Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định Kiên đã đánh đập, bạo hành con gái trong nhiều ngày khiến cháu bị thương, ảnh hưởng lớn đến tâm lý.