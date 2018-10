Đá bóng dưới trời mưa, một người bị sét đánh nguy kịch

Theo người nhà anh Minh, lúc 15 giờ ngày 23.10, anh Minh cùng bạn tham gia đá bóng tại một sân bóng trên địa bàn TX.Dĩ An (Bình Dương). Đến 16 cùng ngày, trời đổ mưa to kèm theo sấm sét. Trong lúc đứng trên sân bóng, anh Minh bất ngờ bị sét đánh trúng, ngã xuống đất bất tỉnh.

Kiểm tra đánh giá ban đầu cho thấy tình trạng bệnh nhân bị suy đa cơ quan: tim, phổi, thận, hô hấp và não. Bệnh nhân nhanh chóng được hồi sức, thở máy, điều trị bằng phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy và dùng thuốc vận mạch.

Ngày 25.10, bệnh nhân có sinh hiệu tạm ổn. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, từ lúc bị sét đánh đến lúc được hồi sức tích cực hạ thân nhiệt chỉ huy kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng phục hồi não bị tổn thương của bệnh nhân Minh.

Cùng ngày, Công an Q.9 phối hợp với Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Bảo Trị (33 tuổi, quê An Giang) nghi do bị sét đánh trong lúc câu cá dọc bờ sông Đồng Nai đoạn qua P.Long Bình.