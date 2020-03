Đã có kết quả giám định hơn 3 tấn chất thải bị đổ trộm xuống sông Hồng

Chiều 31.3, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó trưởng Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hùng (48 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) để củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi gây ô nhiễm môi trường