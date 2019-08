Đà Lạt: Một cán bộ địa chính bị hành hung đứt dây chằng gối

Chiều 15.8, ông Lê Văn Xinh, Trưởng công an P.10 (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết vụ "một cán bộ địa chính của phường bị hành hung" vượt quá thẩm quyền xử lý nên công an phường đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an TP.Đà Lạt để tiếp tục làm rõ.

Trước đó, ông Đỗ Duy Anh (31 tuổi, cán bộ địa chính P.10) cho biết mình bị ông P.K.T dùng dao chém bể nát mũ bảo hiểm, hành hung đến đứt dây chằng gối.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 ngày 13.8, ông Duy Anh được giao nhiệm vụ đến hẻm 2 khu dân cư tự phát trên đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn để rà soát, thống kê nhà cửa phát sinh từ năm 2016 đến nay.

Khi ông Duy Anh đến nhà ông P.K.T đề nghị cung cấp các giấy tờ liên quan đến đất đai, nhà cửa thì bị ông T. dùng dao “gõ” lên đầu ông Duy Anh khiến chiếc mũ bảo hiểm bể nát . Chưa dừng lại, ông T. dùng chân đạp mạnh vào đầu gối khiến ông Duy Anh ngã quỵ.

Ông Tôn Thất Thanh Vũ, quyền Chủ tịch UBND P.10, xác nhận ông Đỗ Duy Anh được giao nhiệm vụ phối hợp rà soát, kiểm tra hiện trạng việc xây dựng nhà ở tự phát tại khu vực nói trên.

Cũng trong chiều 15.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đỗ Duy Anh cho biết mình vẫn chưa hết bàng hoàng vì bị hành hung khi đang đi làm việc. Ông Duy Anh cho biết hiện mình không thể tự đi lại, và đã làm đơn đề nghị Công an TP.Đà Lạt giám định thương tật.