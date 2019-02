Đà Lạt: Tẩu tán xe san ủi đất trái phép, xe bị lật nhào xuống vực

Chiều 18.2, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã xác định được 2 người gồm: Nguyễn Văn Nam (29 tuổi, ngụ P.9, TP.Đà Lạt) và Nguyễn Văn Quyết (43 tuổi, ngụ H.Lâm Hà, Lâm Đồng) có hành vi tẩu tán chiếc xe múc san ủi đất trái phép đang bị tạm giữ. Chiếc xe múc này bị lật chỏng vó tại Tổ dân phố 2 Đa Thành, P.7, TP.Đà Lạt.

Lâm Viên Hiện trường xe múc đất bị lật

Trước đó, chiều tối 17.2, Đội Cảnh sát Kinh tế (Công an TP.Đà Lạt) và Công an P.7 phát hiện xe múc trên đang san gạt đất trái phép tại Tổ dân phố 2 Đa Thành cho chủ đất tên Vinh.

Lâm Viên Xe múc rơi từ trên cao và lật ngửa Do trời tối, cơ quan chức năng lập biên bản yêu cầu dừng việc san ủi và tạm giao xe múc cho chủ xe tên Nguyễn Văn Tuân (ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.8, Đà Lạt) quản lý, để sáng hôm sau (1.2) cẩu xe đưa về trụ sở Công an Đà Lạt tiếp tục xử lý.

Thế nhưng, sáng 18.2 khi cơ quan chức năng đến hiện trường thì thấy chiếc xe múc vi phạm nằm lật ngửa dưới vực.

Lâm Viên Xe múc bị lật ngửa Trả lời cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn Tuân cho biết "không biết tại sao xe bị lật xuống vực".

Những hộ dân ở gần khu vực san ủi đất cho biết khoảng 3 đến 4 giờ ngày 18.2 họ có nghe tiếng xe máy múc nổ và có tiếng xe cơ giới vào hiện trường.

Sau khi công an trích xuất camera an ninh, Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Văn Quyết mới thừa nhận và khai báo việc Tuân nhờ Quyết và Nam lái xe múc ra khỏi hiện trường để tẩu tán. Chẳng may xe múc lao xuống vực sâu và lật ngửa.

Bước đầu, Công an TP. Đà Lạt cho biết xe san ủi đất trên không có giấy tờ, hồ sơ chứng minh xuất xứ nên sẽ đề xuất tịch thu.