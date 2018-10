Ngang nhiên san ủi hàng chục ngàn mét vuông đất lâm nghiệp

Quan sát hiện trường, ít nhất có 4 vị trí cao thấp ở hai bên bờ suối tại khu vực này đã bị san ủi trái phép. Các đối tượng đã san gạt, giật thành gần 10 băng đất, có băng đất đã được trồng hoa lay ơn với hệ thống béc tưới được trang bị đầy đủ theo mỗi luống hoa. Điều này chứng tỏ, các đối tượng đã dùng máy múc để san ủi, thời gian thực hiện trong thời gian dài. Nhìn xung quanh khu vực bị san gạt đều có cây nông nghiệp, nên nhất định mục đích san gạt của các đối tượng là nhằm chiếm đất để sản xuất.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Nhẫn, Trưởng ban QLRPH Đại Ninh, thừa nhận có tình trạng này và chính ông đã phát hiện vụ việc cách đây hơn 10 ngày với diện tích bị san ủi, lấn chiếm là 2,92 ha. Trong khi đó, ông Phạm Mạnh Thùy, Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Hiệp An (thuộc Ban QLRPH Đại Ninh), giải thích: “Diện tích san ủi này xảy ra vào khoảng đầu tháng 10.2018, lúc này chúng tôi đang tập trung trồng và nghiệm thu rừng phân tán, rừng vành đai nên cũng không chú trọng kiểm tra hết địa bàn, khi phát hiện ra thì trong khoảng 1 tuần các đối tượng đã đưa máy móc lên làm như vậy rồi. Để xảy ra việc này, trước hết trách nhiệm thuộc về chúng tôi và hiện chúng tôi cũng đã báo cáo vụ việc lên cấp trên, chờ tiếp tục điều tra xử lý”.

Điều đáng nói, theo báo cáo của Ban QLRPH Đại Ninh, chủ rừng đã xác định 4 đối tượng vi phạm, gồm: N.T.T.T, L.C.T, N.H.L, T.H.C (cư trú tại thôn Định An, xã Hiệp An) và đã lập biên bản vi phạm, tuy nhiên các đối tượng đều không chấp hành ký biên bản. Trong số 4 đối tượng này, có 1 người là con của một lãnh đạo xã Hiệp An.

Ông Võ Văn Phương, Chủ tịch UBND H.Đức Trọng, cho biết: “Huyện vừa giao Phòng TN-MT chủ trì phối hợp với công an huyện và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh vụ việc và trước ngày 5.11, phải báo cáo, đề xuất huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và các tập thể, cá nhân liên quan”.