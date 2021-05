Đà Nẵng: 2 ca dương tính đi chuyến bay VN160 có chuyên gia Trung Quốc

Ngày 14.5, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự 4 nghi can để điều tra làm rõ về hàng loạt vụ cướp, cướp giật tài sản của các cặp tình nhân trong khu vực làng đại học quốc gia TP.HCM.