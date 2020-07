Đà Nẵng: 911 truy bắt 'ma men' phóng ô tô vượt chốt kiểm tra

Theo Công an TP.Đà Nẵng, từ tháng 3 đến tháng 6, các tổ công tác lực lượng 911 kiểm soát 44 vị trí, 119 khu vực trọng điểm. Qua kiểm tra 2.114 lượt người, phương tiện, đã nhắc nhở 1.786 trường hợp; lập hồ sơ xử lý 307 vụ với 328 người vi phạm về an ninh trật tự. Trong đó, lực lượng chuyển các đơn vị khởi tố tàng trữ, mua bán trái phép ma túy 11 vụ với 14 bị can; xử phạt 82 vụ/95 đối tượng sử dụng ma túy, tàng trữ hung khí, gây rối, bắt 1 vụ trộm cắp, 6 bị can môi giới mại dâm. Thời gian tới, lực lượng 911 tiếp tục tập trung đổi mới phương thức hoạt động, tăng hiệu quả truy quét tội phạm trên đường phố.