'Qủa đấm thép' 911: Chuyện chưa kể

Từ 8394 đến 911

Mùa đông 2018, đêm 4.12, thiếu tướng Vũ Xuân Viên (lúc này nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng vừa tròn 3 tháng) đã cùng ông Huỳnh Đức Thơ , Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đi tuần tra đêm với lực lượng 8394. 8394 là tên gọi tắt của các lực lượng xã phường như công an, dân quân, dân phòng, bảo vệ dân phố phối hợp tuần tra phòng chống tội phạm, theo quyết định số 8394 do UBND TP ban hành tháng 11.2015.

Lực lượng 911 kiểm tra các nghi phạm và phát hiện tàng trữ ma túy

Thời gian đầu, đêm nào 911 chặn xe lại cũng phát hiện ma túy. Điều đó đặt ra trách nhiệm của lực lượng, phải luôn suy nghĩ rằng người dân có yên tâm chưa, ổn chưa Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng Trong đêm đó, lãnh đạo TP và ngành công an cùng lực lượng 8394 tuần tra khu vực giáp ranh sân bay P.Hòa Thuận Tây (Q.Hải Châu) và Công viên Biển Đông (Q.Sơn Trà). Ông Huỳnh Đức Thơ ghi nhận, không chỉ là địa phương đi đầu trong việc xã hội hóa lắp camera từng khu phố để tận dụng tai mắt nhân dân, mà qua đó còn phối hợp với lực lượng 8394 (mô hình tiên phong cả nước trong tuần tra đêm) và cho thấy hiệu quả cao nhờ vận dụng tốt an ninh nhân dân. “Mọi sự vụ ngay khi xảy ra ở xã phường, lực lượng này đều có mặt đầu tiên khiến kẻ gian rất ngại”, ông Huỳnh Đức Thơ nói.

Tuy nhiên, trong nhiều lần sát cánh tuần tra đêm, lãnh đạo TP nhận ra lực lượng 8394 vẫn bị “giới hạn” trong bối cảnh tội phạm ngày càng tinh vi, manh động. Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT (bây giờ là Trưởng phòng Xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Công an TP.Đà Nẵng), cho biết đúng là 8394 bị ràng buộc pháp lý, “khép” trong khuôn khổ địa phương, lực lượng không thể qua phường khác và chỉ phòng ngừa là chính. Đã đến lúc cần có một lực lượng đủ nghiệp vụ và thẩm quyền để phản ứng nhanh, xử lý toàn diện hơn…

Ý tưởng thành lập lực lượng 911 được “thai nghén” từ đó. Ít nhất cũng giải được bài toán về giới hạn địa bàn và tính pháp lý, khi bao gồm hầu hết các lực lượng chủ công của Công an TP như CSGT, cơ động, ma túy, đặc biệt là hình sự. 911 đã khép chặt vòng vây cấp quận huyện và liên thủ với lực lượng 8394 ở xã phường. “Giám đốc Công an TP rất tâm đắc “món” này nên xúc tiến ngay, cử lực lượng ra Hà Nội học tập kinh nghiệm Tổ công tác 141 của Hà Nội. 911 không giống bên Mỹ, mà chúng tôi đặt tâm huyết và tinh thần “gọi đâu có đó”, như 113 nhưng mang đặc thù Đà Nẵng là 911”, đại tá Phan Ngọc Truyền kể.

Học dân để trưởng thành

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên kể, suốt 3 tháng đầu kể từ khi thành lập (hồi cuối năm 2018), lực lượng 911 gặp rất nhiều khó khăn khi thường xuyên rơi vào tình huống bị gây rối, chống người thi hành công vụ khi dừng phương tiện, yêu cầu kiểm tra hành chính. Nhiều người vi phạm còn tinh tướng yêu cầu 911 xuất trình giấy tờ, kế hoạch làm nhiệm vụ trên đường. Nếu 911 ứng xử không khéo léo, chẳng những sẽ mất đi tính nghiêm minh của pháp luật mà còn tạo ra những hình ảnh không thân thiện. “Khi lực lượng mới ra quân, có người gọi điện đến Trung tâm chỉ huy Công an TP để xuyên tạc, nói chỉ cần dúi 100.000 đồng là lực lượng 911 cho đi”, thiếu tướng Vũ Xuân Viên kể.

Có điều, những sự vụ trên không đáng lo bằng tình trạng vận chuyển ma túy trên đường phố. “Thời gian đầu, đêm nào 911 chặn xe lại cũng phát hiện ma túy. Điều đó đặt ra trách nhiệm của lực lượng, phải luôn suy nghĩ rằng người dân có yên tâm chưa, ổn chưa. Vậy mới tròn trách nhiệm, mới có tâm, yêu nghề, chứ không phải… làm hết giờ thì thôi”, thiếu tướng Vũ Xuân Viên trăn trở. Chính ông cũng than phiền rằng nhiều lúc nhận đơn của công dân “thì về hết muốn ăn cơm”, nhưng sau khi lực lượng 911 triển khai đã nhận được 3 thư khen, nhiều nhắn tin điện thoại động viên. Chuyện này ông chia sẻ công khai hồi tháng 4.2019 trong dịp sơ kết hoạt động của lực lượng 911.

Kiểm tra, phát hiện hung khí

Không chỉ lấy người dân làm thước đo nhiệm vụ, lực lượng 911 cũng nhiều lần phải học từ người dân để trưởng thành. Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng (phụ trách 911), chia sẻ 911 còn non trẻ, không tránh khỏi những thiếu sót, rất may nhờ nhân dân tin yêu, giám sát và nhắc nhở. Còn nhớ, hồi tháng 4.2019, chính đại tá Lê Ngọc Hai đã trực tiếp liên hệ với công dân Hồ Phước Nam (36 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) để xin lỗi. Lần đó, anh Nam bị lực lượng 911 dừng phương tiện để kiểm tra hành chính và phản ánh trên mạng xã hội về tình trạng vẫn có cán bộ chiến sĩ nói năng cộc lốc, “làm mất hình ảnh đẹp mà lực lượng 911 đang xây dựng”. “Thời gian đầu không tránh khỏi thiếu sót. Được công dân tin yêu, góp ý, lực lượng “sáng” ra được nhiều việc. Anh em sai phải xin lỗi là bình thường, là văn hóa ứng xử . Phải học dân để trưởng thành”, đại tá Lê Ngọc Hai nói.

Khép vòng vây

911 có lý do để được kỳ vọng là “quả đấm thép”. Bởi không chỉ phòng ngừa các nguy cơ về an ninh trật tự trên đường phố, lực lượng còn nắm bắt kịp thời các xu hướng tội phạm. Đại tá Lê Ngọc Hai đơn cử, từ việc phát hiện tình trạng dân chơi hằng đêm ngang nhiên mang ma túy trong người đến các tụ điểm ăn chơi, lực lượng tham mưu Ban giám đốc Công an TP mở chiến dịch tổng tấn công, trấn áp tội phạm ở vũ trường, bar, pub, karaoke..., nhất là tội phạm ma túy.

Và hiệu quả sau đó đã thấy rõ. Những bữa tiệc ma túy thác loạn liên tục “thất thủ” khi bị đột kích, kể cả lúc đã chuyển hướng đi thuê các căn hộ biệt lập, villa khép kín để mở động lắc. Theo đại tá Lê Ngọc Hai, từ cuối năm 2019 và sang đầu năm 2020, lực lượng 911 càng đổi mới phương thức hoạt động khi kẻ gian tìm cách ứng phó. Dù vẫn tuần tra, địa điểm công khai, nhưng thời điểm sẽ thay đổi. Mục tiêu cũng không chỉ dừng ở các tuyến đường, mà tấn công vào khu vực công cộng, bến xe, cảng cá, ga tàu… hoặc nơi có dấu hiệu hoạt động ổ nhóm tội phạm.

911 đang khép kín vòng vây trấn áp tội phạm cùng các đội chống cướp giật của Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự kể cả kết hợp lực lượng công an phường. Tất cả hướng đến một “thành phố 4 an” đúng nghĩa.