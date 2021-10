Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều nghi can trong vụ hẹn nhau hỗn chiến

Nổ súng trấn áp các nghi can

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng nắm thông tin vào tối 30.9 sẽ có 2 nhóm thanh niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại khu vực cầu Thuận Phước và khu vực công viên đường Mai Am (P.Thuận Phước, Q.Hải Châu).

Đáng nói, 2 nhóm đối tượng này thách thức nhau “cùng chơi lớn một trận”. Hai bên chuẩn bị nhiều hung khí để hỗn chiến trong ngày đầu TP.Đà Nẵng nới lỏng sau thời gian dài thực hiện nhiều biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19.

Lực lượng 911 nổ súng trấn áp các nghi can trên đường Nguyễn Tất Thành (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) vào đêm 30.9 N.H

Ngay lập tức, lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo khẩn lực lượng 911 phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an thành phố, Công an Q.Sơn Trà và Công an Q.Hải Châu chia thành nhiều tổ công tác tiến hành tuần tra, rà soát các địa bàn, phát hiện ngăn chặn những thanh niên có biểu hiện nghi vấn, mang theo hung khí để kịp thời trấn áp.

Lực lượng công an ngay sau đó đã làm rõ một nhóm gồm 4 thanh niên có dấu hiệu nghi vấn. Qua điều tra, Nguyễn Xuân L. (16 tuổi, trú P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà) khai nhận hẹn một nhóm khác trong đó có một người với biệt danh là Rốt để đánh nhau tại khu vực bùng binh cầu Mân Quang (Q.Sơn Trà).

Công an TP.Đà Nẵng lấy lời khai một nghi can N.H

Đến 21 giờ cùng ngày (30.9), tổ công tác C2 - 911 phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy đi cùng một đoàn xe máy khoảng 30 người có biểu hiện nghi vấn trên đường ven biển Nguyễn Tất Thành (Q.Hải Châu) nên vây bắt.

Phát hiện lực lượng công an ở phía trước, nhóm này đã quay đầu xe, chạy ngược chiều tông thẳng vào lực lượng truy bắt đang theo phía sau để tẩu thoát. Lúc này, 2 thanh niên điều khiển xe máy hiệu Honda SH chạy ngược chiều với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người đi đường nên tổ công tác nổ súng nhằm trấn áp nhưng cả hai vẫn ngoan cố phóng xe bỏ chạy.

Công an chia nhiều mũi ngăn chặn hỗn chiến

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác cũng đã phát hiện 2 thanh niên di chuyển trên đường Đống Đa (Q.Hải Châu) có mang theo một bao màu xanh đựng nhiều vật dụng có cán dài có lưỡi nhọn. Công an nhanh chóng đuổi theo nhưng cả 2 rẽ vào nhiều ngõ nhỏ, chạy thoát.

Tuy nhiên, trong quá trình truy đuổi, các trinh sát đã nắm được đặc điểm nhân dạng của 1 trong 2 thanh niên. Đội Cảnh sát hình sự (Công an Q.Hải Châu) phối hợp cùng lực lượng 911 đến tận nhà mời các nghi can đến trụ sở để làm rõ.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, nghi can D.N.Q.A (17 tuổi, trú đường Đống Đa, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu) khai, A. chính là người có biệt danh là Rốt mà L. đã khai nhận tại Công an Q.Sơn Trà.

Các nghi can trong 2 nhóm hẹn hỗn chiến N.H

Theo lời khai của A., sau khi hẹn hỗn chiến với nhóm L., A. đã cùng bạn đi lấy hung khí giấu trước đó tại khu vực đường ray trên đường Trường Chinh (Q.Thanh Khê). Cả 2 mang hung khí về cất tại vựa ve chai đường Nguyễn Đôn Tiết (Q.Hải Châu) để chờ qua địa bàn Sơn Trà hỗn chiến. Ngoài ra, trong đêm các tổ công tác còn đưa 6 nghi can tuổi từ 16-19 về Công an P.Thanh Bình (Q.Hải Châu) để làm rõ.