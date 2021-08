Đà Nẵng: Công an xuất quân làm nhiệm vụ 'chưa từng có tiền lệ'

Lập 200 tổ tuần tra kiểm soát người ra đường

Sáng nay 16.8, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng tổng ra quân kiểm tra, xử lý người vi phạm quyết định của UBND TP.Đà Nẵng về áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Công an TP.Đà Nẵng lập 200 tổ tuần tra lưu động giám sát việc chấp hành “ai ở đâu ở đó” của người dân. Cụ thể, với công an phường, mối đơn vị thành lập ít nhất 2 tổ tuần tra. Công an các quận, huyện thành lập 10 tổ tuần tra và Công an TP.Đà Nẵng thành lập thêm 20 tổ tuần tra.

Mỗi tổ gồm 3 cán bộ, chiến sĩ công an cùng các lực lượng phối hợp khác như dân quân, dân phòng, bảo vệ dân phố… tuần tra trải rộng khắp, liên tục toàn thành phố trong vòng 7 ngày, kết hợp với hơn 300 chốt kiểm soát đã lập trước đó.

Như Thanh Niên đã thông tin, kể từ 8 giờ sáng nay 16.8, mọi người dân ở TP.Đà Nẵng không được ra khỏi nhà, nơi đang cư trú, không được di chuyển ngoài đường, thực hiện nghiêm “ai ở đâu thì ở đó” ... trong vòng 7 ngày (trừ những người được phép tham gia vào các hoạt động cấp thiết theo quy định).

Công an TP.Đà Nẵng tổng ra quân kiểm tra, giám sát người dân thực hiện "ai ở nhà nấy" nhằm phòng chống dịch Covid-19 HUY ĐẠT

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết kể từ 8 giờ sáng nay 16.8, tất cả các loại giấy đi đường đã được cấp trước đây và các mẫu giấy nhận diện phương tiện do Sở GTVT cấp trước ngày 16.8 không còn giá trị sử dụng.

Lực lượng công an các cấp tăng cường tuần tra, nhắc nhở và kiên quyết xử phạt đối với người vi phạm các biện pháp phòng chống dịch HUY ĐẠT Lực lượng công an tăng cường tuần tra, chốt chặn trong vòng 7 ngày "ai ở nhà nấy" HUY ĐẠT Lực lượng 911 sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trải khắp địa bàn thành phố HUY ĐẠT

Công an TP.Đà Nẵng đã in và cấp phát thẻ công vụ, thẻ nhận diện cho các đối tượng, trên cơ sở danh sách đề xuất của Văn phòng UBND thành phố và văn phòng UBND các quận, huyện. Việc cấp thẻ được siết chặt ngay từ đầu, được phân cấp rõ ràng, hạn chế đối tượng và số lượng được cấp.

Thực hiện nhiệm vụ khép kín thành phố

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định Công an TP.Đà Nẵng sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phối hợp cùng chính quyền và nhân dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng công an thường xuyên kiểm tra thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19, thường xuyên động viên lực lượng làm nhiệm vụ, duy trì chế độ báo cáo về công an TP.

“Lực lượng sẽ tổ chức chốt chặn hợp lý, bảo giám sát chặt chẽ mọi hoạt động đi lại của người dân. Duy trì tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, đảm bảo mọi thời điểm, mọi tuyến địa bàn; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị để phát hiện nhắc nhở, kiên quyết xử lý các trường hợp chống đối người vi phạm về phòng chống dịch. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân biết các biện pháp phòng dịch; kịp thời đấu tranh, bắt giữ các loại tội phạm về hình sự, ma túy, chống người thi hành công vụ”, thiếu tướng Viên nhấn mạnh.

Đà Nẵng thực hiện phong tỏa toàn thành phố trong vòng 7 ngày từ 8 giờ ngày 16.8 đến 8 giờ ngày 23.8 HUY ĐẠT Quảng cáo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (bìa phải) phát lệnh tổng ra quân làm nhiệm kiểm tra, giám sát người dân thực hiện phòng chống dịch Covid-19 HUY ĐẠT Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định, Công an TP.Đà Nẵng sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phối hợp cùng chính quyền và nhân dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh HUY ĐẠT

Phát biểu tại lễ ra quân sáng nay, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho rằng tình hình dịch bệnh trên cả nước và trên địa bàn thành phố hết sức phức tạp, đang ở mức nguy cơ rất cao. Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị 05 ( giãn cách xã hội tăng cường), nhưng sau 14 ngày thực hiện tình hình dịch bệnh đang có kết quả khả quan.

Với diễn biến nhanh và các chuỗi lây lan hiện nay, nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng, nguy cơ cao hơn là hiện hữu, vì vậy Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 triển khai các biện pháp cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn để ngăn chặn dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại lễ ra quân HUY ĐẠT

“Đà Nẵng áp dụng biện pháp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử thành phố, dừng tất cả các hoạt động trong vòng 7 ngày. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn", ông Quảng nhấn mạnh.

Ông Quảng đề nghị lãnh đạo Công an thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các yêu cầu phòng chống dịch bệnh, nhất là việc không được đi ra đường.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, lực lượng công an là chủ công, phối hợp với các lực lượng quân đội, biên phòng và các lực lượng khác tăng cường kiểm soát, không để người dân đi ra khỏi nhà, triển khai lực lượng đến tận kiệt, hẻm, khu dân cư trên toàn thành phố. "Xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm, kể cả cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng, trong quá trình làm nhiệm vụ”, ông Quảng lưu ý.