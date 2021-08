Những ai được ra ngoài khi Đà Nẵng phong tỏa toàn thành phố trong 7 ngày?

Quyết định này cũng quy định những người thực hiện một số hoạt động được phép ra ngoài. Cụ thể, gồm:

+ Những người thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19;

+ Người thực hiện vệ sinh môi trường đô thị; chăm sóc cây xanh đô thị; xử lý sự cố điện, cấp thoát nước, thông tin, viễn thông.

+ Người thực hiện vận chuyển, cung ứng dược phẩm, vật tư y tế, hóa chất cho các cơ sở y tế; vận chuyển phân phối lương thực, thực phẩm và hàng thiết yếu cho người dân; vận chuyển giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu từ cảng đến địa điểm giao hàng và ngược lại; vận chuyển công vụ; bưu chính nhà nước.

+ Người thực hiện tác nghiệp báo chí; tối đa 6 người/đơn vị phát thanh, truyền hình; tối đa 2 người/báo in, báo điện tử (trừ các loại hình tạp chí).

+ Những người thực hiện các hoạt động tại nơi làm việc, nơi sản xuất phải đảm bảo điều kiện “3 tại chỗ” (làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ) và được xem là một điểm cách ly, phải tuân thủ tuyệt đối quy định “5K”. Theo đó, làm việc tại các cơ quan, công sở nhà nước với số lượng không quá 10%.

Làm việc tại các trung tâm thương mại, các siêu thị, các chuỗi cửa hàng tiện lợi (siêu thị mini), công ty thương mại đầu mối.

Làm việc tại các cơ sở cung cấp gas, cấp điện, cấp nước, xăng dầu; ngân hàng; bưu chính, viễn thông; cảng hàng không, cảng biển, nhà ga đường sắt, trạm quản lý đường bộ; cơ sở sản xuất suất ăn công nghiệp.

Những người được phép tham gia các hoạt động khẩn cấp và quan trọng khác do Chủ tịch UBND TP hoặc Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định theo thẩm quyền.

Ngoài ra, hoạt động tang lễ phải đảm bảo theo quy định tại mục 7 Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBNBD TP.Đà Nẵng.

UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Công thương khẩn trương tổ chức thực hiện phương án bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu đến người dân TP.Đà Nẵng . Công an TP.Đà Nẵng và Trưởng công an các quận, huyện hướng dẫn và cấp thẻ nhận diện đối với những người tham gia các hoạt động được phép ra ngoài; xây dựng kế hoạch phối hợp các lực lượng từ thành phố đến xã, phường đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.