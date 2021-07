Đà Nẵng: Bắt quả tang 4 nam nữ mua bán dâm

Sáng 20.7, Công an P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) cho hay đang tạm giữ 3 nam, 5 nữ tại một khách sạn – căn hộ cho thuê trên đường An Thượng 24 (P.Mỹ An) để làm rõ vụ mua bán dâm trong mùa dịch Covid-19.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 29.7, tổ công tác tuần tra phòng chống dịch Covid-19 Công an P.Mỹ An ập vào khách sạn – căn hộ cho thuê trên đường An Thượng 24, phát hiện 3 nam và 5 nữ tụ tập , vi phạm quy định chống dịch Covid-19.