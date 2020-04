Đà Nẵng: Đánh sập nhóm kín trên mạng xã hội chuyên thuê nguyên khách sạn bán dâm

Sáng 16.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án và bị can vụ án môi giới mại dâm . Các bị can được xác định thông qua các nhóm kín trên các mạng xã hội để môi giới bán dâm; thuê nguyên khách sạn để tổ chức bán dâm.