Đà Nẵng bước đầu kiểm soát được dịch Covid-19

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 21.8.2020 gồm: Đi hơn 100 km để rút vài trăm ngàn tiền lương!; Phó chủ tịch phường tổ chức sinh nhật với vợ là bệnh nhân Covid-19 : Chủ tịch tỉnh Quảng Trị yêu cầu xác minh, xử lý nghiêm...

PC03 - Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã bị can Lê Đức Lâm Sơn (nhân viên Công ty TNHH ô tô Trường Phát), về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.