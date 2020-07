Đà Nẵng cần chi viện khẩn

Dịch Covid-19 ở Đà Nẵng “rất nguy cấp” Tại công văn gửi các sở, ngành và các địa phương liên quan nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 vào tối 30.7, UBND TP.Đà Nẵng thống nhất đánh giá tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP “đang rất nguy cấp”, nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp mạnh mẽ sẽ không đáp ứng được yêu cầu kiểm soát tình hình, ngăn chặn kịp thời đà lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Do đó, UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Y tế chủ trì xây dựng kế hoạch cụ thể, khả thi về tăng cường năng lực truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, điều trị bệnh; xây dựng kế hoạch xét nghiệm diện rộng phù hợp với tình hình, diễn biến dịch bệnh và khả năng, nguồn lực đáp ứng của TP. Trong đó, phấn đấu năng lực xét nghiệm đạt 3.500 - 4.000 mẫu/ngày, khẩn trương công bố kết quả xét nghiệm F1 để giãn áp lực F2.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định giãn cách xã hội toàn TP.Hội An theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thời gian áp dụng UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu Công an TP chủ trì tổ chức và thực hiện lại các chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các vị trí cửa ngõ ra vào TP; bắt đầu thực hiện từ 8 giờ ngày 31.7. Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu, từ 0 giờ ngày 31.7 dừng thi công tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn TP cho đến khi có thông báo mới. Đối với các chợ, siêu thị trên địa bàn cần tăng thời gian họp chợ, siêu thị so với bình thường, kiên quyết bảo đảm giãn cách xã hội tại chợ theo quy định...Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định giãn cách xã hội toàn TP.Hội An theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thời gian áp dụng cách ly xã hội tại TP.Hội An bắt đầu từ 0 giờ ngày 31.7 đến 0 giờ ngày 14.8. H.Sơn - M.Cường