Đà Nẵng: Cho bạn mượn nhà và đồ nghề sử dụng ma túy

Công an P.Mân Thái đã ập vào nhà bà H., bắt quả tang bà H. cùng 3 người đàn ông là N.V.H. (39 tuổi, ngụ P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà), L.T.V. (34 tuổi) và N.V.L. (43 tuổi, cùng ngụ P.Mân Thái) đang sử dụng trái phép chất ma túy .

Theo điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, 3 người đàn ông tìm chỗ để "phê" ma túy nhưng các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn vẫn đóng cửa do dịch Covid-19 , nên N.V.H. và L.T.V. đã liên hệ với bạn là bà H.

Bà H. đồng ý cho cả 3 đến nhà, còn cung cấp "đồ nghề" sử dụng và cùng cả nhóm phê ma túy. Công an P.Mân Thái lập biên bản cả nhóm về việc vi phạm phòng chống dịch Covid-19 do tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội, đồng thời chuyển công an quận xử lý hành vi liên quan đến ma túy.