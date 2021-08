Đà Nẵng: Đột kích động lắc khu vực biển Đà Nẵng, bắt 4 'dân chơi' ma túy

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) nhận được tin báo từ người dân về việc có một nhóm "dân chơi" mở nhạc ồn ào, nghi vấn liên quan đến ma túy ở nhà số 33 An Thượng 18 (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn).

Công an quận phối hợp Công an P.Mỹ An tiến hành đột kích, bắt quả tang tại tầng 3 ngôi nhà này có 4 người đang quay cuồng lắc theo nhạc và sử dụng ma tuý.

Tang vật thu giữ gồm hàng khay Ketamine trên đĩa sứ, 1 gói ma túy đá.

Tại đồn công an, các nghi phạm khai nhận tên Hồ Duy Khánh (39 tuổi), Đào Thị Mai (40 tuổi, cùng ngụ 73 Phan Thúc Duyện), Huỳnh Trúc Như (26 tuổi, ngụ 103 Phan Tứ, cùng P.Mỹ An) và Phan Vĩnh Hoàng (32 tuổi, ngụ 209 Nguyễn Văn Thoại, cùng Q.Sơn Trà).