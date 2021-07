Đà Nẵng: Dẫn đường cho hàng trăm người xuyên Việt về quê tránh dịch Covid-19

Trước đó, lúc 17 giờ ngày 24.7, Công an TP.Đà Nẵng nhận được thông tin có khoảng 100 xe máy với gần 200 người từ TP.HCM theo đường Hồ Chí Minh về quê tránh dịch Covid-19.

Sau khi qua các địa phương, đoàn người và xe máy này sẽ di chuyển qua địa bàn TP.Đà Nẵng trong khoảng thời gian rạng sáng 25.7.

Đến 3 giờ sáng nay, 25.7, đoàn xe gồm 72 xe máy, 126 người đến địa phận TP.Đà Nẵng, do di chuyển liên tục trong 2 ngày, hầu hết mọi người đều mệt mỏi, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã chủ trì, phối hợp Công an H.Hòa Vang và Q.Liên Chiểu đón, cung cấp lương thực thực phẩm, nước uống cho những người này.

Để đảm bảo chống dịch Covid-19, Phòng CSGT đã chia đoàn người thành 4 nhóm và dẫn đường lên đèo Hải Vân. Đến 6 giờ 30 phút sáng 25.7, công tác bàn giao hoàn tất, gồm 99 người/56 xe của tỉnh Thừa Thiên - Huế; 1 người/1 xe của tỉnh Quảng Trị, 25 người/14 xe của tỉnh Nghệ An, 1 người/1 xe của tỉnh Hà Tĩnh.

Dẫn đường cho đoàn xe ẢNH: NGUYỄN TÚ Các phương tiện tạm nghỉ trên đèo Hải Vân ẢNH: NGUYỄN TÚ

Do di chuyển đường dài, đã có 3 xe máy bị hư hỏng không thể qua đèo Hải Vân, Phòng Cảnh sát giao thông đã bố trí xe trung chuyển để sửa chữa, tiếp tục hành trình.

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT cho hay, trong đoàn người, một số đã về đến các tỉnh Tây Nguyên, trong thời gian đến dự báo người từ miền Nam sẽ tiếp tục về quê tránh dịch nên lực lượng tiếp tục bố trí hỗ trợ tối đa, vừa đảm bảo công tác chống dịch Covid-19.