Đà Nẵng: Xử phạt ma men thách thức lực lượng chốt kiểm soát Covid-19

Lúc này, anh A. không đội mũ bảo hiểm , lái xe có biểu hiện say xỉn, lạng lách nhiều vòng trước mặt lực lượng làm nhiệm vụ chốt kiểm soát. Bị nhắc nhở, A còn thách thức , dùng lời lẽ xúc phạm. Thậm chí, A còn cho xe chạy áp sát, giơ chân, giương bộ phận nhạy cảm vào mặt cán bộ chiến sĩ công an tại đây.

Nhận tin báo, Công an Q.Cẩm Lệ truy biển số xe, triệu tập L.V.A làm việc. Làm việc với công an, L.V.A. khai nhận chiều cùng ngày, A cùng một số người bạn nhậu tại bãi xe của Công ty TNHH A.T.P. trên đường Đào Sư Tích (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) gần đó.

Do hết bia, A mượn xe máy của bạn nhậu để đi mua thêm, do say xỉn nên A mất kiểm soát, nảy sinh hành vi phản cảm trước lực lượng chốt kiểm soát. Công an Q.Cẩm Lệ xử phạt hành chính đối với L.V.A. số tiền 8,25 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày về các lỗi không bằng lái, không đội mũ bảo hiểm, lái xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn