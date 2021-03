Đà Nẵng: Đập chó, bị gia chủ chém trọng thương

Tuấn điều khiển xe máy BS 43F1 - 200.41 chở Tộ đến cánh đồng ở P.Điện Nam, đập được 1 con chó thì tiếp tục đến khối phố Tứ Ngân gần đó, đập chó nhà Mạnh. Nghe người dân tri hô “đập chó”, hai bị cáo Mạnh và Vũ, lúc này đang nhậu ở nhà Mạnh, liền lấy cây đao dài 80 cm, Mạnh chở Vũ truy đuổi.

Trong vụ án, Huỳnh Ngọc Tuấn đang bị Công an TX.Điện Bàn điều tra về hành vi trộm cắp và che giấu đồng bọn

Mạnh bắt được Tuấn, đấm đá liên tiếp 5 cái và lôi Tuấn bắt quỳ xuống đường. Hai bị cáo lôi xe máy của Tuấn cùng tang vật 2 con chó và gọi công an đến. Hậu quả, Tuấn bị nứt vỡ xương sọ, xuất huyết não, đứt gân tay, thương tích 44%.

Theo HĐXX, vụ án xuất phát từ việc đập chó của Tuấn, đây là hành vi không thể chấp nhận, khiến dư luận bức xúc. Trong khi đó Tuấn còn che giấu đồng bọn, do đó TAND TP.Đà Nẵng đề nghị Công an TX.Điện Bàn tiếp tục điều tra hành vi trộm cắp của Tuấn theo bàn giao của Công an TP.Đà Nẵng trước đó.