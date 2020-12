Đà Nẵng: Điều tra vụ 6 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Sáng 21.12, Công an P.Hòa Hiệp Bắc (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bàn giao 6 người Trung Quốc và hai người Việt Nam cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.