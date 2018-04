Đà Nẵng: Đình chỉ tài xế xe buýt đuổi học sinh vì... 'không có tiền thối'

Kiểm điểm phê bình cán bộ phường dọa đánh dân Ngày 6.4, UBND P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) cho biết cơ quan này đã tổ chức họp kiểm điểm, phê bình ông Phạm Quang Huy, cán bộ Ban Thanh tra nhân dân phường, về hành vi lớn tiếng, dọa đánh công dân (Thanh Niên đã thông tin).

Trước đó, ngày 20.3, một phụ nữ đến P.Mỹ An sao y giấy tờ nhưng cả 3 lãnh đạo phường đều đi họp, 2 cán bộ phụ trách nghỉ sinh nên ông Huy nói công dân qua phường khác giải quyết. Không đồng ý với cách giải quyết thủ tục hành chính của UBND P.Mỹ An, công dân trên đã dùng điện thoại ghi hình ông Huy đang đọc báo trong giờ làm việc thì bị ông Huy mắng, dọa đánh.