Đà Nẵng: Hơn 1.700 người dân kết thúc phong toả lúc 0 giờ ngày 11.8

Như Thanh Niên đã thông tin, UBND TP.Đà Nẵng đã quyết định phong tỏa Bệnh viện Đà Nẵng , Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng (3 bệnh viện nằm cạnh nhau) từ 0 giờ ngày 28.7 để đảm bảo công tác chống dịch và nơi đây được cho là tâm dịch Covid-19 ở Đà Nẵng. Hôm ngày 8.8 vừa qua, Bệnh viện C Đà Nẵng được gỡ lệnh phong toả sau 14 ngày phong toả bệnh viện. Bệnh viện C Đà Nẵng là nơi phát hiện trường hợp bệnh nhân số 416 dương tính với SARS-Cov-2 , ngay sau đó là các bệnh nhân số 420 và số 445… Bộ Y tế đã quyết định áp dụng cách ly toàn bộ bệnh viện này, đồng thời chuyển bệnh nhân nghi mắc Covid-19 ở thời điểm đó (là bệnh nhân số 416 sau này) sang Bệnh viện Đà Nẵng điều trị. Hiện tại, Bệnh viện Đà Nẵng vẫn còn đang tiếp tục phong toả.