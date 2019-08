Đà Nẵng: Hỗn chiến khi đòi nợ ổ đa cấp núp bóng tiền ảo Daycoin

Ngày 20.8, Công an P.Vĩnh Trung (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bàn giao hồ sơ vụ hỗn chiến đòi nợ ổ đa cấp 144 Lê Đình Lý (P.Vĩnh Trung) do núp bóng tiền ảo Daycoin cho Công an Q.Thanh Khê thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, trưa 14.8, anh B.N (ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đến trụ sở 144 Lê Đình Lý để đòi một đơn vị kinh doanh đa cấp núp bóng tiền ảo Daycoin phải trả lại tiền cho anh.

Tại đây, anh thấy nhiều bạn trẻ, đa phần là sinh viên đang được đơn vị này tập trung để đào tạo, huấn luyện nên anh B.N đã cảnh báo mọi người không nên tham gia vào ổ đa cấp trá hình này, bởi bản thân anh đã mất tiền, không đòi lại được.

Vụ hỗn chiến tại 144 Lê Đình Lý Ảnh cắt từ clip

Trong quá trình tranh cãi, giữa anh B.N và những người đồng cảnh ngộ với người của đơn vị kinh doanh trên đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến vụ hỗn chiến bằng gậy sắt, ghế inox với tổng cộng 25 người tham gia.

Hậu quả, anh Nguyễn Xuân Q. (38 tuổi, ngụ P.Nam Dương, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), anh Phan Hữu Q (19 tuổi, ngụ đường Nguyễn Tất Thành, Q.Thanh Khê) bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an P.Vĩnh Trung đã đến can thiệp, áp tải các đối tượng liên quan về đồn lập biên bản vụ hỗn chiến đòi nợ ổ đa cấp núp bóng tiền ảo Daycoine này, tạm giữ 8 điện thoại, 1 iPad, 6 gậy sắt, 8 ghế inox.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Công an TP.Đà Nẵng đã từng cảnh báo về tình trạng kinh doanh đa cấp trá hình tiền ảo Daycoin.

Theo nhiều đơn kêu cứu gửi Công an TP, thời gian qua đã có nhiều người gia nhập mạng lưới đầu tư tiền ảo Daycoin với hình thức nộp tiền theo tỷ giá 25 triệu đồng/1.000 USD để mua một lượng tiền ảo nạp vào ví bảo mật điện tử.

25 người tham gia hỗn chiến Ảnh cắt từ clip Công an P.Vĩnh Trung áp tải những người liên quan về đồn Ảnh cắt từ clip

Người mua phải tiếp tục tìm thêm khách hàng để sau 6 tháng mới được rút 100% tiến gốc và nhận tiền ảo với lãi suất 10%/tháng. Tuy nhiên, sau một thời gian, nhiều người không chuyển đổi được từ tiền ảo sang tiền mặt.

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế, pháp luật VN không công nhận tiền ảo nói chung là tiền tệ, phương tiện thanh toán hay tài sản. Hiện cũng chưa có khái niệm và quy định về tiền ảo, nhà đầu tư tiền ảo không dùng tiền ảo làm tiền tệ hoặc phương tiện thanh toán tuy không phạm pháp nhưng cũng không được pháp luật bảo hộ. Trong khi đó, các hình thức đa cấp núp bóng tiền ảo như vừa nêu có biểu hiện lấy tiền người sau trả lãi cho người trước.

Chưa kể mã bảo mật có thể bị tấn công, giá trị ảo trên mạng có thể bị thay đổi trong khi chưa có cơ quan bảo vệ. Do đó, vụ hỗn chiến đòi nợ ổ đa cấp núp bóng tiền ảo Daycoin vừa qua một lần nữa cảnh báo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo.