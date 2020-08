Đà Nẵng: Khẩn trương ổn định tình hình ở phường có Phó chủ tịch nhiễm Covid-19

Ngày 14.8, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tại buổi giao ban trực tuyến với UBND các quận, huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (diễn ra vào chiều 14.8).

Phó chủ tịch phường nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng, 36 cán bộ phải cách ly

Đánh giá tình hình dịch bệnh, ông Huỳnh Đức Thơ cho rằng dịch bệnh tiếp tục diễn biến rất phức tạp, do vậy trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải chủ động hơn, nhanh hơn, chính xác hơn nữa.

Liên quan đến việc 36 cán bộ P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ) phải cách ly tập trung do có liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 897, ông N.V.S (35 tuổi, ngụ K882 Trường Chinh, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) là Phó chủ tịch UBND P.Hòa An, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giao UBND Q.Cẩm Lệ khẩn trương cử cán bộ ổn định tình hình tại UBND P.Hòa An. Qua đó, bảo đảm thông suốt công tác điều hành phòng, chống dịch và giải quyết công việc của người dân trên địa bàn phường.

Thiết lập ngay vùng cách ly ở khu vực nguy cơ cao

Cũng tại thông báo này, Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Đà Nẵng và đơn vị liên quan khẩn trương, liên tục rà soát ngay các điểm có ca mắc Covid-19 để sớm chuẩn bị sẵn kế hoạch và phải kịp thời đề xuất thiết lập ngay các vùng cách ly y tế trên địa bàn quản lý đối với những khu vực nguy cơ cao.

Đà Nẵng đã cách ly khu vực để phòng chống dịch Cvodi-19 đối với chung cư B1 cuối tuyến Bạch Đằng Đông và chung cư A3 Vũng Thùng (P.Nại Hiên Đông) vào chiều 13.8 Ảnh: Nguyên Thọ

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều 14: 18 ca bệnh mới tại TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Nam

Ngay sau khi nhận thông báo ca nghi nhiễm Covid-19 của CDC Đà Nẵng trong ngày, các đơn vị tiến hành ngay việc khoanh vùng, truy vết, lập danh sách, cách ly ngay F1 và tiến hành xét nghiệm. Các địa phương đề xuất Sở Y tế thẩm định, trình UBND TP.Đà Nẵng xem xét ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế có ca nhiễm trong cộng đồng; tổ chức chốt chặn kiểm soát nhanh và thực hiện ngay các bước phòng, chống dịch tiếp đối với các vùng cách ly y tế.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng yêu cầu tiếp tục mở rộng rà soát, truy vết, lập danh sách và tổ chức xét nghiệm người có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, gồm: người bệnh, người nhà bệnh nhân, người thăm bệnh...

Sở Y tế Đà Nẵng cần đánh giá tình trạng lây nhiễm chéo và nguy cơ lây nhiễm khi hết thời gian cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung, đồng thời làm việc với Đại học Đà Nẵng về việc di chuyển Khoa Nội Thận - Nội tiết của Bệnh viện Đà Nẵng để sớm đẩy nhanh thời gian làm sạch và đưa Bệnh viện Đà Nẵng vào khám, chữa bệnh…