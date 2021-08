Đà Nẵng khẳng định không chậm tiêm vắc xin Covid-19

Liên quan đến nội dung này, Sở Y tế Đà Nẵng cho hay theo các quyết định của Bộ Y tế về phân bổ vắc xin cho ngành y tế Đà Nẵng, tính đến ngày 14.8 là 213.210 liều. Tuy nhiên, trên thực tế Đà Nẵng chỉ mới tiếp nhận 142.730 liều, tương đương 67% (còn thiếu 70.480 liều so với kế hoạch phân bổ). Trong số đó, vắc xin AstraZeneca là 93.400 liều; vắc xin Moderna là 33.600 liều; vắc xin Pfizer là 5.850 liều;...

Tính đến ngày 18.8, Đà Nẵng đã tổ chức tiêm 109.872 liều vắc xin (bao gồm 101.726 mũi 1 và 8.146 mũi 2). Như vậy, theo số lượng vắc xin thực nhận và kết quả tổng hợp tiêm trên toàn địa bàn thành phố, tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 của ngành y tế thành phố đạt xấp xỉ 76,98%.

Ngày 19.8, Đà Nẵng tiếp tục triển khai tiêm 43.290 liều (thời gian tiêm từ ngày 19 - 23.8). Theo kế hoạch này, ngành y tế dự kiến tiêm mũi 1 là 18.578, tiêm mũi 2 (cho các đối tượng đã tiêm mũi 1) là 24.712 người.

Do đó, dự kiến trong 3 ngày tới (đến hết 23.8), Đà Nẵng hoàn thành kế hoạch tiêm 153.162 liều, đạt 107,31% so với số lượng thực tế vắc xin do Bộ Y tế phân bổ thực tế (bao gồm tiêm mũi 1: 120.304, tiêm mũi 2: 32.858).