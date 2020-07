Đà Nẵng: Khởi tố, tạm giam 'ma men' chém công an phường

Ngày 22.7, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Ngọc Dũng (47 tuổi, ngụ K78/H6/09 Hoàng Diệu, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu) về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, Dũng đã có hành vi dùng dao chém công an phường.

Theo điều tra, Dũng nhiều lần bị đưa đi giáo dục lẫn đi tù về các tội như gây rối an ninh trật tự, đập phá tài sản người khác, cố ý gây thương tích...

Chiều 12.7, trong tình trạng say xỉn, Dũng xách dao đe dọa hàng xóm. Công an P.Phước Ninh cử tổ công tác gồm đại úy L.Q.H và trung úy H.V.N.V đến hiện trường, mời Dũng về trụ sở giải quyết nhưng Dũng bất hợp tác.

Bất ngờ, Dũng rút dao chém đại úy L.Q.H. Đại úy H. tránh kịp, nhưng vẫn bị lưỡi dao cắt rách bụng, bị thương. Lúc này, trung úy H.V.N.V đã hỗ trợ cùng đại úy H. khống chế Dũng, đưa về trụ sở.

"Ma men" Trần Ngọc Dũng lúc bị khống chế, đưa về trụ sở công an phường

Trần Ngọc Dũng thừa nhận do nhậu say nên không kiềm chế được hành vi, dẫn đến việc chém công an phường.