Đà Nẵng: Khởi tố thêm 15 côn đồ chém người dã man vụ 'trả thù nhầm'

Trong nhóm Dũng, Nguyễn Huy Hoàng (ngụ Q.Cẩm Lệ) nhờ thêm Đặng Mậu Minh Huy (ngụ P.Vĩnh Trung). Sau đó, Huy gọi thêm Lê Hoàng Minh Huy (cùng 18 tuổi, ngụ P.Tân Chính) và Nguyễn Hoàng Nguyên (19 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Tây, cùng Q.Thanh Khê).

Đặng Mậu Minh Huy bịa lý do Huy với Nguyễn Huy Hoàng bị nhóm Hòa Cường Bắc phục kích khi ăn hủ tiếu nên nhờ anh em trả thù.

Đặng Mậu Minh Huy chạy thoát, nhận diện được nhóm Hòa Cường Bắc có người đi xe máy Yamaha Mio màu trắng. Sau đó, Dũng tập hợp hơn 20 người, kéo xuống Cung thể thao Tiên Sơn - địa bàn của nhóm Hòa Cường Bắc.

Liên quan vụ chém người dã man này, Công an Q.Hải Châu đã khởi tố Nguyễn Hoàng Nguyên, Lê Hoàng Minh Huy và Đăng Mậu Minh Huy tội cố ý gây thương tích, đến nay khởi tố thêm 15 bị can tội gây rối trật tự công cộng , trong dó có bị can cầm đầu Trần Tiến Dũng.