Đà Nẵng: Lực lượng 911 bắt giữ người nghiện mang 6 tiền án ra đường tìm ma túy

Sáng 9.9, tổ công tác số 1 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng bàn giao 2 người nghiện ma túy cho Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, lúc 21 giờ 45 hôm qua 8.9, lực lượng 911 tuần tra kiểm soát địa bàn P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu), phát hiện 2 người trên xe máy đang lưu thông về hướng ngã ba Phạm Như Xương - Mẹ Suốt.

Tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì người ngồi sau nhảy xuống bỏ chạy vào kiệt nhỏ. Đại úy Phan Đình Tiệp, thành viên 911, chạy bộ truy đuổi, bắt được người này. Người còn lại chạy xe máy cũng bị khống chế. Qua thử test, cả 2 người dương tính ma túy.

Theo khai nhận, hai người này tên là L.H.N (42 tuổi, ngụ P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ) và N.V.N (37 tuổi, ngụ P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, cùng TP.Đà Nẵng). Trong đó, H.N đã có 6 tiền án về các tội trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép ma túy…

Cùng ngày, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) xử phạt N.Đ.H (32 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu) và V.S.T (28 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) 750.000 đồng/người về hành vi sử dụng trái phép ma túy và 7,5 triệu đồng/người do ra đường không cần thiết. Trước đó, ngày 6.9, H. và T. bị công an quận phát hiện đi xe máy không gắn biển số, không thuộc trường hợp được ra đường, dương tính ma túy. Cả hai đều đã có tiền sự về ma túy , riêng T. có tiền án cướp giật.