Đà Nẵng: Ngày đầu 'nhà cách ly nhà', xét nghiệm tại chỗ trên toàn thành phố

Trong 7 ngày giãn cách triệt để , cách ly "nhà với nhà" kể từ 8 giờ ngày 16.8, ngành y tế TP.Đà Nẵng cũng sẽ tổ chức bao phủ xét nghiệm toàn thành phố để kiểm soát F0 , giảm nguồn lây nhiễm. Cụ thể, ngành y tế TP.Đà Nẵng dốc toàn lực lượng để xét nghiệm tại khu dân cư, cho tất cả đại diện các hộ gia đình với hơn 330.000 hộ.

TP.Đà Nẵng xét nghiệm 2 lần trong 7 ngày

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP. Đà Nẵng , cho biết đây là kế hoạch xét nghiệm lớn nhất của Đà Nẵng từ trước đến nay với nỗ lực kiểm soát F0, hạn chế lây nhiễm ở mức thấp nhất. Theo bà, khi số lượng F0 được kiểm soát thì các bệnh nhân Covid-19 mới được đảm bảo điều kiện chăm sóc y tế tốt nhất, hiệu quả nhất.

“Trong 7 ngày này, thành phố sẽ thực hiện xét nghiệm 2 lần. Lần một từ hôm nay (16.8) đến ngày 18.8, lần hai từ ngày 19 đến 21.8. Như vậy, cứ cách 3 ngày xét nghiệm 1 lần. Dự kiến tổng lượt xét nghiệm đợt này sẽ hơn 650.000 lượt. Đây là áp lực rất lớn với ngành y tế, gồm cả khâu tổ chức lấy mẫu và tổ chức xét nghiệm. Lấy mẫu không bỏ sót bất cứ hộ gia đình nào”, bà Yến nói.

Riêng địa bàn Q.Sơn Trà, nơi có 3 phường điểm nóng về Covid-19 là Nại Hiên Đông, Mân Thái, Thọ Quang, Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà cho biết đang thực hiện xét nghiệm 100% người dân. Đối với 4 phường còn lại ở Q.Sơn Trà thì áp dụng xét nghiệm đại diện hộ gia đình.

Trẻ em ở phường Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà) theo ba mẹ đi lấy mẫu tại khu dân cư Ảnh: Đào Trung

Nỗ lực 'nhà xanh, vùng xanh, thành phố xanh' Ngay từ 8 giờ sáng nay, thời điểm bắt đầu “nhà cách ly nhà” với chiến dịch phong tỏa xét nghiệm toàn thành phố, tại TP.Đà Nẵng cũng thấy xuất hiện những "nhà xanh", "vùng xanh" để hướng đến "thành phố xanh". Bà Phan Thị Thắng Lợi, Phó chủ tịch UBND Q.Hải Châu, cho biết trong ngày đầu tiên xét nghiệm, nhiều phường trên địa bàn quận đã chủ động gắn tích xanh lên từng nhà để ghi rõ hộ đã có đại diện xét nghiệm Covid -19 lần 1, sau đó sẽ gắn lần 2. Đây là cách để khu dân cư cùng nhau kiểm soát xét nghiệm, không bỏ sót nhà nào.

“Cứ lấy mẫu xét nghiệm xong là người dân nhận tích xanh, tự giác về dán lên trước cửa nhà mình và chờ kết quả. Nhà nào có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính cho toàn đợt sẽ tiến đến gắn tích nhà xanh, rồi tổ dân phố xanh, vùng xanh. Tin rằng vùng xanh sẽ lan rộng để tiếp thêm tinh thần chống dịch cho mọi người”, bà Lợi chia sẻ.

Người dân được khuyến khích dán tích xanh lên lên trước cửa nhà để cùng giám sát hoạt động xét nghiệm toàn dân, không hộ nào bị bỏ sót Ảnh: Thắng Lợi

Đây cũng là cách khuyến khích tự giám sát lẫn nhau, biểu tượng “xanh” là để hướng đến thông điệp người an toàn, để nhà an toàn, khu dân cư an toàn tiến thành phố an toàn và tăng cường ý thức tự giữ gìn.

Theo Sở Y tế TP.Đà Nẵng, trong điều kiện thực hiện nghiêm giãn cách tuyệt đối 7 ngày, việc lấy mẫu sẽ cuốn chiếu theo tổ dân phố, tại chỗ và đảm bảo không tập trung quá đông người. Đợt này, Đà Nẵng sử dụng đồng bộ 9 labo xét nghiệm, có cả sự chung tay của các đơn vị tư nhân. Xét nghiệm trong điều kiện mẫu gộp, với nỗ lực xét nghiệm khoảng 100.000 người/ngày. Trao đổi thêm với PV Thanh Niên về tình hình kiểm soát dịch Covid-19 trong 7 ngày siết chặt các hoạt động, bà Ngô Thị Kim Yến cho biết vì tình hình hiện tại, biến thể Delta đã quá nguy hiểm, mức lây lan nhanh, diễn tiến bệnh nặng nên địa phương quyết định siết chặt để kiểm soát ở mức cao nhất. Hiện tại, việc xét nghiệm diện rộng để khống chế F0 sẽ giúp địa phương kiểm soát lây lan, kiểm soát việc gia tăng F0, khiến hệ thống tiếp nhận và điều trị Covid-19 tại Đà Nẵng không bị quá tải. Năng lực điều trị Covid-19 của Đà Nẵng đang ở mức tối đa cho 6.000 ca mắc, trong số này có khoảng 300 giường ICU gồm cả hệ thống hỗ trợ oxy, máy thở, lọc máu, ECMO “Năng lực thực tế như vậy nên nếu vượt qua con số đó sẽ quá tải, không thể chăm sóc tốt người bệnh, không có điều kiện điều trị tốt nhất cho tất cả bệnh nhân Covid-19. Chúng tôi cố gắng không để người dân ở trong trạng thái khó khăn về y tế và điều trị. Nỗ lực giãn cách lần này với quyết tâm giảm hết sức số ca mắc mới, để không bị quá tải cả về điều kiện nhân lực, trang thiết bị, hệ thống xe cấp cứu ...”, bà Yến chia sẻ.