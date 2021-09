Đà Nẵng: Nhiều chốt cứng ở khu dân cư dù thành phố đã bình thường mới

“Gần nhà xa ngõ” gây nhiều bất tiện

Thực hiện chủ trương mới, nhiều địa phương đã tháo gỡ hàng loạt rào chắn kiểm soát dịch , rào chắn bảo vệ vùng xanh để tạo điều kiện cho người dân thuận tiện lưu thông trong thành phố. Tuy nhiên, tại vùng giáp ranh Q.Sơn Trà và Q.Ngũ Hành Sơn vẫn còn các chốt cứng.

Nhiều người phải quay đầu xe, đi vòng rất xa vì chốt cứng ở một số tuyến đường khu vực giáp ranh Q.Sơn Trà và Q.Ngũ Hành Sơn HUY ĐẠT

Theo ghi nhận của Thanh Niên, vào trưa 30.9, khu vực giáp ranh Q.Sơn Trà và Q.Ngũ Hành Sơn vẫn còn nhiều rào chắn cứng. Đơn cử, các đường ngang nối với đường Nguyễn Văn Thoại (ranh giới 2 quận) như đường Châu Thị Vĩnh Tế, An Hải Đông 1, Thủ Khoa Huân, Tô Hiến Thành… được rào chốt cứng một đầu. Tình trạng “khóa cứng” tương tự cũng xảy ra với các tuyến đường giao đường Lê Hữu Trác (P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà) như: Phạm Quang Ánh, Nguyễn Thiện Kế,… và các kiệt nhỏ của đường Lê Hữu Trác.

Hàng rào chắn ở P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn) chỉ mở một lối nhỏ đủ cho xe máy di chuyển HUY ĐẠT

Người dân sống trong kiệt hẻm phải đi vòng một đoạn đường xa để ra đường lớn vì vướng nhiều chốt chặn.

Chị Trần Ngọc An (trú đường Trần Khánh Dư, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) cho biết, khu vực chị An sống là “vùng xanh” đã lâu nhưng thời gian qua, gia đình chị phải đi đường vòng với mục đích là qua chốt để kiểm soát QR Code. Hiện nay, các chốt ở đường lớn như Ngô Quyền, Phan Tứ… (Q.Ngũ Hành Sơn) đã không còn, việc quét mã QR Code giám sát người đi đường cũng không còn, tuy nhiên cả nhà chị An vẫn phải đi đường vòng.

Các chốt kiểm soát trên những trục đường lớn không còn nhưng người dân Q.Sơn Trà và Q.Ngũ Hành Sơn vẫn phải đi vòng HUY ĐẠT

“Khi dịch bệnh căng thẳng, chính quyền chặn đường nhỏ để kiểm soát người dân đi lại trên đường lớn. Đến nay đường lớn không chốt nữa mà đường nhỏ ở khu dân cư vẫn chốt cứng. Tôi thật sự không biết chốt cứng ở đường Châu Thị Vĩnh tế giao Nguyễn Văn Thoại vẫn giữ để làm gì, người dân phải đường vòng rất xa, bất tiện lắm…”, chị An nói.

“Nếu có cấp cứu, cứu hỏa thì phải đi đường vòng ?”

Tương tự, nhiều người dân sống tại P.An Hải Đông (Q.Sơn Trà) cũng phản ánh bất tiện khi phải đi vòng, hoặc đi lách qua các chốt được tháo dỡ tại các tuyến đường lân cận. Người dân sống trong đường nhỏ, kiệt hẻm bị “vướng” chốt cứng cho biết họ lo lắng về nhiều trường hợp sự cố xấu có thể xảy ra như hỏa hoạn, cấp cứu… thì sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và phải đi đường vòng.

Ông Phan Ba (trú P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà) cho biết khi chính quyền địa phương đã nới lỏng biện pháp chống dịch, người từ tổ dân phố này đi qua tổ dân phố kia phải lòng vòng tìm đường vì các chốt cứng vẫn còn y nguyên. Theo ông Ba, người dân thông thạo đường đi mà vẫn gặp khó trong di chuyển thì các lực lượng cấp cứu, cứu hỏa… cũng sẽ gặp khó như vậy. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng, bức xúc vì các chốt cứng bất hợp lý này.

Đa số các chốt kiểm soát dịch ở vùng giáp ranh Q.Sơn Trà và Q.Ngũ Hành Sơn chỉ mở đủ cho xe máy di chuyển HUY ĐẠT

“Ngày cả thành phố lập chốt cứng ở khu dân cư, người ta có hỏi tổ dân phố về việc nếu cấp cứu, cứu hỏa thì họ di chuyển, xử lý ra sao. Có người trả lời lực lượng các cấp đều nắm trục đường lớn để di chuyển, dù có mất thời gian hơn nhưng họ sẽ nỗ lực khắc phục… Khi nhiều nơi đã tháo chốt cứng, không còn kiểm soát người ra đường nữa thì vùng giáp ranh Q.Sơn Trà và Q.Ngũ Hành Sơn vẫn còn đó là điều vô lý. Đáng nói, lực lượng cấp cứu, cứu hỏa vẫn phải mất thời gian đi đường vòng có đáng không?”, ông Ba thắc mắc.

Theo ông Bạch Ngọc Hải, Chủ tịch UBND P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn) cho biết trong ngày 30.9 phường đã chỉ đạo dỡ bỏ hoặc dỡ một phần đối với các chốt chặn trong khu dân cư. Bên cạnh đó, UBND P.Mỹ An vẫn đang chờ chỉ đạo cấp trên về việc tiếp tục tháo dỡ các chốt cứng còn lại trên một số tuyến đường.

Vì phải đi đường vòng quá xa, bất hợp lý nên người dân đã tìm cách vượt rào chắn di chuyển ra đường Nguyễn Văn Thoại HUY ĐẠT

Trong khi đó, ông Võ Xuân Nhân, Chủ tịch UBND P.An Hải Đông (Q.Sơn Trà) cho biết mục đích giữ lại các chốt cứng là vì khu dân cư có đông người dân sinh sống nên chốt chặn vẫn được giữ để hạn chế người dân di chuyển. “Phường chốt chặn một đầu nhưng đầu kia vẫn mở cho dân đi, chờ tình hình giảm dần sẽ có những biện pháp tiếp theo...”, Chủ tịch UBND P.An Hải Đông thông tin.

Trả lời thắc mắc của người dân về các chốt cứng “vô lý” trong trạng thái bình thường mới tại P.An Hải Đông, ông Hoàng Công Thanh, Phó chủ tịch UBND Q.Sơn Trà, cho biết địa phương đã chỉ đạo tháo dỡ toàn bộ chốt chặn tại các đường 7,5 m trở lên. Sáng nay (30.9) đã tháo dỡ các chốt trên bán đảo Sơn Trà. Các biện pháp lập chốt tại khu dân cư thuộc thẩm quyền của phường, từ đó linh hoạt theo tình hình thực tế. “Chủ trương của Q.Sơn Trà luôn thống nhất theo tinh thần, chỉ đạo của UBND TP.Đà Nẵng. Chiều nay (30.9), tôi sẽ tiến hành kiểm tra và sẽ có chỉ đạo về tình hình các chốt cứng tại P.An Hải Đông như người dân đã phản ánh…”, ông Thanh nói.