TP.HCM từ 1.10 không còn sử dụng giấy đi đường

Tại cuộc họp báo sáng 30.9, ông Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết từ 1.10 TP.HCM không sử dụng giấy đi đường nữa, tạo điều kiện cho người dân đủ điều kiện lưu thông bằng các biện pháp khác.

Công an TP.HCM duy trì 12 chốt ở các cửa ngõ và 39 chốt phụ cấp quận, huyện, còn lại tất cả các chốt nội đô sẽ giải tỏa.

“Việc kiểm soát vẫn tập trung, từng bước tiến tới trạng thái bình thường mới để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, tạo ý thức tham gia giao thông an toàn. Công an TP.HCM sẽ kiểm soát đột xuất, ngẫu nhiên trên đường. Chúng tôi đã có phương án thành lập tổ kiểm soát việc khai báo ứng dụng VNEID, lịch sử tiêm vắc xin. Còn sau này, khi có app chung thì sẽ thực hiện theo ứng dụng chung

“Nếu người dân ra đường không có app thì có thể dùng giấy chứng nhận đã tiêm chủng ít nhất 1 mũi, tiêm đủ ngày, F0 khỏi bệnh dưới 180 ngày” ông Quang nói, đồng thời cho biết thêm: "Công an TP sẽ thành lập 1 chốt lưu động để kiểm tra và nếu cần thiết sẽ test nhanh y tế".

Cũng theo ông Quang, chỉ thị mới đã nói rõ người dân không được tự ý ra hay vào TP.HCM, do đó ngành công an kêu gọi ý thức người dân. Công an TP sẽ xử lý nghiêm việc thông chốt, người dân nên chia sẻ...

Ngoài ra, ông Quang cũng yêu cầu tất cả các cơ quan thực hiện kiểm tra người ra, vào bằng mã QR và kiểm tra việc thực hiện này.