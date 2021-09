Đà Nẵng: Phát hiện một người nước ngoài trồng cần sa trong…nhà vệ sinh

Ngày 29.9, Công an P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn) bàn giao Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) vụ việc phát hiện trồng cần sa trong nhà vệ sinh của một gia đình có chồng là người nước ngoài, vợ người Việt Nam

Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 27.9, Công an P.Mỹ An ập vào ngôi nhà khu vực biển Đà Nẵng thuộc tổ 72 P.Mỹ An, gần khu "phố Tây" An Thượng , bắt quả tang một người đàn ông quốc tịch Úc đang trồng cần sa trong nhà vệ sinh.

Theo xác minh ban đầu, ngôi nhà này của ông W.D.R (59 tuổi, quốc tịch Úc) và vợ là bà N.T.H.N (34 tuổi, quốc tịch Việt Nam) làm chủ.

Ông W.D.R trồng cầy sa trong nhà vệ sinh trên sân thượng ẢNH: VĂN TIẾN

Ông W.D.R thừa nhận 4 cây cần sa, cao khoảng 1 m trong nhà vệ sinh ở sân thượng là do mình trồng để lấy cần sa sử dụng cho nhu cầu cá nhân.