Đà Nẵng phát hiện nhiều ca mắc Covid-19 là trẻ em

Trong số các ca mắc mới trong ngày tại Đà Nẵng, tiếp tục có 3 ca mắc Covid-19 là trẻ em , đặc biệt có ca phát hiện nhờ xét nghiệm diện rộng.

3 bệnh nhân Covid-19 là trẻ em

Bệnh nhân (BN) là L.M.P (BN4119, nam, 13 tuổi, đường Hải Phòng, tổ 6, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng), là học sinh Trường THCS Hoàng Diệu. Khi mẹ là BN 3641 (Công ty Trường Minh, KCN An Đồn) xác định dương tính với Covid-19, BN đi cách ly từ tối 11.5 cùng gia đình. Kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 15.5, Trung tâm y tế Q.Thanh Khê lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính với Covid-19.

BN thứ hai là T.N.K (BN 4120, nam, 6 tuổi, đường Hà Huy Tập, P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng), là học sinh Trường mầm non Ngôi sao xanh (122 Huỳnh Ngọc Huệ, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng). Mẹ BN là BN 3612, anh trai là BN 3657. Ngày 11.5, BN được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 15.5, Trung tâm y tế quận Thanh Khê lấy mẫu xét nghiệm lần 2, cho kết quả dương tính với Covid-19.

BN thứ 3 là N.V.L (BN 4130, nam, 6 tuổi, đường An Dương Vương, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), là học sinh Trường mầm non Đô Rê Mon. BN sống cùng người thân, có mẹ là BN 3636, và chị là BN 3698. Ngày 11.5, khi mẹ là BN 3636 có kết quả dương tính, cả nhà BN được đưa đi cách ly lẫy mẫu xét nghiệm lần 1 (12.5), cho kết quả âm tính. Ngày 15.5 lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính với Covid-19.

Tối 16.5: Thêm 54 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước

Các F1 thành F0 sau 2 lần xét nghiệm

BN 4123 là V.T.T (nữ, 34 tuổi, đường Chu Cẩm Phong, P.Hoà Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), là nhân viên Thẩm mỹ viện Amida. Trưa 7.5, BN đi khai báo y tế , được cách ly. Ngày 8.5 lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 15.5, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính với Covid-19.

BN T.T.T (BN 4124, nữ, 25 tuổi, Tổ 18, P.Hoà Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), nhân viên Thẩm mỹ viện Amida. Ngày 6.5, BN cùng chồng đi khai báo y tế, cùng ngày được đưa đi cách ly. Kết quả xét nghiệm lần 1 (8.5), âm tính với Covid-19. Ngày 15.5, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính với Covid-19.

BN Đ.T.B.N (BN 4131, nữ, 25 tuổi, đường Đống Đa, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, Đà Nẵng), là chuyên viên Văn phòng công chứng số 1 (18B Phan Đình Phùng, Đà Nẵng). BN sống cùng nhà với BN 3221, BN 3086, BN 3879, BN 3085. Ngày 5.5, BN được xác định là F1 của BN 3221 nên được đưa đi cách ly. Ngày 7.5, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, cho kết quả âm tính. Ngày 15.5, lấy mẫu lần 2 cho kết quả dương tính với Covid-19.

Chợ cá lớn nhất miền Trung đêm không ngủ để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Phát hiện từ xét nghiệm diện rộng

Đó là BN L.Q.D (BN 4132, nam, 42 tuổi, Tổ 15, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng), bán cơm gà tại quán gà Lộc Ký (272 Cách mạng tháng 8 , P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Ngày 15.5, BN được gọi đến Trạm y tế P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho những người buôn bán nhỏ trên địa bàn Q.Cẩm Lệ, mẫu xét nghiệm của BN nghi ngờ dương tính với Covid-19. Cùng ngày, BN được Trung tâm y tế Q.Cẩm Lệ lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả xét nghiệm từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho thấy dương tính với Covid-19.

Đà Nẵng còn phát hiện một ca mắc là BN 4121, tên T.V.B (nam, 23 tuổi, công tác tại H.Núi Thành, Quảng Nam), là quân nhân Trung đoàn 143 (Quảng Nam).

Ngày 13.5, BN xuất hiện các triệu chứng và được theo dõi y tế tại đơn vị. Ngày 14.5, BN được xe đơn vị đưa về điều trị tại bệnh xá Trung đoàn 143, tiếp xúc với 8 cán bộ y tế ; sau đó được chuyển Bệnh viện Quân y C 17. Ngày 15.5, BN sốt và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với Covid-19, được chuyển điều trị tại BV dã chiến Hòa Vang.

Ngoài ra còn có BN 4126, là V.T.B.H (nữ, 36 tuổi, đường Lê Hữu Trác, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng), là nhân viên y tế của Công ty Vinatex (25 Trần Quý Cáp, Đà Nẵng). BN có tiếp xúc với BN 3880, BN 4127, BN 3876 vào ngày 5.5. Ngày 15.5, BN được xác định là F1 và được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19.

BN 4127 là T.N.A (nữ, 40 tuổi, đường Lê Hữu Trác, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng), là thợ may Công ty may Lolem (50 Đinh Liệt, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng). BN sống cùng con là BN 3876. Ngày 15.5, BN được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19.

BN 4128 là L.Q.T (nam, 36 tuổi, đường Thanh Thủy, Q.Hải Châu, Đà Nẵng), là nhân viên Công ty điện lạnh, điện gia dụng Mai Anh (85 Nguyễn Thái Học). Ngày 15.5, BN có đi khai báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19.

BN 4122, là P.T.V (nữ, 50 tuổi, Tổ 25, Đặng Duy Tá, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng), bán bún tại nhà. Ngày 9.5, BN có tiếp xúc với BN 3873. Ngày 15.5, được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với Covid-19.