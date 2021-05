Đà Nẵng phong tỏa chợ trong đêm, truy vết người liên quan ca nghi nhiễm Covid-19

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, theo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, tới 18 giờ ngày 7.5, Việt Nam ghi nhận thêm 46 ca bệnh, trong đó có 40 ca do lây nhiễm trong nước. Cụ thể, 46 ca mắc mới là các BN 3092 - 3137, trong đó có 6 ca nhập cảnh tại TP.HCM (2), Đà Nẵng (2), Quảng Trị (1), Bình Thuận (1) và 40 ca mắc ghi nhận trong nước tại Hà Nội (24), Hải Dương (1), Điện Biên (1), Hà Nam (1), Nghệ An (1), Hưng Yên (4), Nam Định (1), Đà Nẵng (5), Phú Thọ (1), Vĩnh Phúc (1). Cả 5 bệnh nhân tại Đà Nẵng (3128 - 3131) có liên quan dịch tễ đến ổ dịch tại quán bar New Phương Đông, Q.Hải Châu, Đà Nẵng. BN 3131 (nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng; có liên quan dịch tễ đến ổ dịch tại quán Bar New Phương Đông (P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Phong tỏa khu vực dân cư lân cận bar New Phương Đông ở Đà Nẵng